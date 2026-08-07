Carreta do Cinema da PRF leva educação sobre o trânsito para estudantes de Igarassu
Ação gratuita reúne sessões educativas, serviços de saúde e apresentações com cães farejadores
Diversos estudantes das redes pública e privada de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), participam, nesta sexta-feira (7), de uma ação educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A programação ocorre no Sítio Histórico, das 9h às 16h, e conta com o apoio do Departamento de Trânsito de Igarassu (Depatran), do Sest Senat e da Secretaria Municipal de Saúde.
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A principal atração é a Carreta do Cinema da PRF, equipada com estrutura semelhante à de uma sala de cinema, com capacidade para até 50 pessoas por sessão, além de poltronas, telão, sistema de projeção e ar-condicionado.
Além das exibições, o público também terá acesso a serviços de saúde e poderá acompanhar apresentações com os cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal.
Serviço:
Carreta do Cinema da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
- Local: Sítio Histórico de Igarassu
- Horário: 9h às 16h