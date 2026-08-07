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SÍTIO HISTÓRICO

Carreta do Cinema da PRF leva educação sobre o trânsito para estudantes de Igarassu

Ação gratuita reúne sessões educativas, serviços de saúde e apresentações com cães farejadores

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A iniciativa reúne atividades educativas sobre segurança no trânsito, serviços de saúde e apresentações com cães farejadores da PRFA iniciativa reúne atividades educativas sobre segurança no trânsito, serviços de saúde e apresentações com cães farejadores da PRF - Foto: PRF/Divulgação

Diversos estudantes das redes pública e privada de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), participam, nesta sexta-feira (7), de uma ação educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A programação ocorre no Sítio Histórico, das 9h às 16h, e conta com o apoio do Departamento de Trânsito de Igarassu (Depatran), do Sest Senat e da Secretaria Municipal de Saúde.

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A principal atração é a Carreta do Cinema da PRF, equipada com estrutura semelhante à de uma sala de cinema, com capacidade para até 50 pessoas por sessão, além de poltronas, telão, sistema de projeção e ar-condicionado.

Com duração média de 20 minutos, as sessões abordam temas relacionados à segurança no trânsito e à prevenção da violência contra a mulher, em referência à campanha Agosto LilásCom duração média de 20 minutos, as sessões abordam temas relacionados à segurança no trânsito e à prevenção da violência contra a mulher, em referência à campanha Agosto Lilás. | Foto: PRF/Divulgação

Além das exibições, o público também terá acesso a serviços de saúde e poderá acompanhar apresentações com os cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal. 

Serviço:
Carreta do Cinema da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

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