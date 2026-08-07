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SÍTIO HISTÓRICO Carreta do Cinema da PRF leva educação sobre o trânsito para estudantes de Igarassu Ação gratuita reúne sessões educativas, serviços de saúde e apresentações com cães farejadores

Diversos estudantes das redes pública e privada de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), participam, nesta sexta-feira (7), de uma ação educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A programação ocorre no Sítio Histórico, das 9h às 16h, e conta com o apoio do Departamento de Trânsito de Igarassu (Depatran), do Sest Senat e da Secretaria Municipal de Saúde.

A principal atração é a Carreta do Cinema da PRF, equipada com estrutura semelhante à de uma sala de cinema, com capacidade para até 50 pessoas por sessão, além de poltronas, telão, sistema de projeção e ar-condicionado.

Com duração média de 20 minutos, as sessões abordam temas relacionados à segurança no trânsito e à prevenção da violência contra a mulher, em referência à campanha Agosto Lilás. | Foto: PRF/Divulgação

Além das exibições, o público também terá acesso a serviços de saúde e poderá acompanhar apresentações com os cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal.

Serviço:

Carreta do Cinema da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Local: Sítio Histórico de Igarassu

Horário: 9h às 16h

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