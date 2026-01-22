Qui, 22 de Janeiro

SERVIÇO

Carreta do Cinema Rodoviário da PRF chega a Igarassu

Veículo possui sistema de projeção e recebe até 48 pessoas por sessão

Carreta possui uma estrutura parecida com a de um cinema, com projetores, ar-condicionados e banheiroCarreta possui uma estrutura parecida com a de um cinema, com projetores, ar-condicionados e banheiro - Foto: PRF / Divulgação

A carreta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou, pela primeira vez, à Região Metropolitana do Recife para reforçar as ações educativas durante o período de férias e pré-carnavalesco.

O veículo funciona como uma sala de cinema e ficará estacionado, de 21 a 30 de janeiro, na Unidade Operacional da PRF em Igarassu, e na praça de Cruz de Rebouças, de 2 a 7 de fevereiro, para receber o público que passa pelo local.

A carreta tem capacidade para 48 pessoas por sessão. Além disso, possui uma estrutura semelhante a de uma sala de cinema, com sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado e banheiros.

As sessões duram aproximadamente 40 minutos, com a exibição de vídeos sobre segurança no trânsitoAs sessões duram aproximadamente 40 minutos, com a exibição de vídeos sobre segurança no trânsito. Foto: PRF / Divulgação

Esta é uma atração a mais para os moradores de Igarassu e para as pessoas que trafegam pela região. Vale ressaltar que a responsabilidade de construir um trânsito mais seguro é de todos, sem exceções.

