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Trânsito Carreta que transportava carga de MDF tomba na BR-232, em Vitória de Santo Antão Sinistro ocorreu na tarde desta quinta-feira (22); motorista não sofreu lesões graves

Uma carreta tombou nesta quinta-feira (22), no quilômetro 38, da BR-232, no município de Vitória de Santo Antão, sentido Caruaru. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 15h, nas proximidades do Parque Itamatamirim.

A PRF informou que o veículo transportava uma carga de MDF e que, em razão do tombamento, o material ficou espalhado sobre a via, interditando ambos os sentidos da pista e fazendo com que o tráfego de veículos ocorra pelo acostamento. A carreta ainda não foi retirada da via.

O condutor do veículo realizou o teste de etilômetro, cujo resultado foi 0,00 mg/l, atestando resultado normal e negativo para consumo de álcool.



A Polícia Rodoviária Federal comunicou que o motorista conseguiu sair do veículo por conta própria e sofreu apenas escoriações leves.

No local, uma árvore também foi atingida na passagem de outro caminhão pelo acostamento e precisou ser retirada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

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