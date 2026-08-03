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SINISTRO Carreta tomba e causa retenções no tráfego em trecho da BR-101 em Abreu e Lima nesta segunda (3) Sinistro ocorreu no quilômetro 52, sentido Igarassu, por volta das 4h

O tombamento de uma carreta provoca retenções no trânsito da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, desde as 4h desta segunda-feira (3).

O sinistro aconteceu no quilômetro 52 da rodovia, no sentido Igarassu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do veículo, que acabou tombando sobre a pista. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Desvio e retenção

Devido ao bloqueio na pista, o fluxo de veículos no sentido Igarassu está sendo desviado por dentro do Distrito Industrial de Abreu e Lima. O trânsito na área segue lento, com congestionamento registrado até a altura do quilômetro 54.

Equipes da PRF permanecem no local orientando os motoristas e organizando a operação para a remoção da carreta e a liberação total da rodovia.

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