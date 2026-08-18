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TRÂNSITO

Carreta tomba na PE-015 em Olinda e congestiona trânsito local

Via dá acesso à Avenida Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho, regiões muito movimentadas da cidade

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Carreta tomba na PE-015 em Olinda, e congestiona trânsito localCarreta tomba na PE-015 em Olinda, e congestiona trânsito local - Foto: Instagram @cuca.drone/Cortesia

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (18) na pista local da PE-015, no bairro Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A via dá acesso à Avenida Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho, regiões muito movimentadas da cidade.

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Em imagens aéreas, é possível ver o trânsito lento no local. O eixo das quatro rodas dianteiras do veículo está quebrado e parte do carregamento ficou espalhado na rua.

O vídeo também mostra a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) atuando na ocorrência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ainda não há confirmação sobre vítimas ou estado do motorista. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Olinda em busca de mais detalhes, que afirmou que a responsabilidade pelo trecho é do Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE). A Folha de Pernambuco procurou a pasta e aguarda retorno.
 

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