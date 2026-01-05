A- A+

BRASIL Carreta tomba sobre van e deixa ao menos seis pessoas mortas no Paraná Acidente aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã; van seguia no sentido de Curitiba

Uma carreta tombou sobre uma van e deixou ao menos seis pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira, 5, no Paraná. Ainda não há informações sobre o total de feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a van seguia no sentido de Curitiba. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas.

