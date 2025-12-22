A- A+

Saúde Carretas da Mulher Pernambucana ultrapassam 57 mil atendimentos em 97 municípios do estado Ação itinerante da Secretaria de Saúde Estadual (SES-PE) é voltada para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero

A atuação das Carretas da Mulher Pernambucana vêm ampliando a cobertura de saúde feminina em 97 municípios pernambucanos.



Parte do programa Cuida PE Mulher, a iniciativa já somou 57.392 atendimentos, entre o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Entre os destaques da ação, organizada pela Secretaria de Saúde Estadual (SES-PE), já foram realizados 31.314 exames de mamografia, além de 11.456 ultrassonografias das mamas e 11.121 consultas com ginecologista.

A estratégia também promove o cuidado especializado com 1.725 teleconsultas com mastologista, 993 exames de colposcopia, além de biópsias de mama guiadas por ultrassonografia e biópsias do colo do útero



Para ter acesso aos serviços, as usuárias das carretas devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.



Em casos de procedimentos como ultrassonografia, colposcopia e biópsias requerem encaminhamento médico ou indicação clínica a partir de resultados anteriores.

Para Elizabeth Bezerra, moradora do bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, a agilidade e a qualidade do atendimento fizeram a diferença para ela durante o exame de colposcopia.



“O exame sai na hora. Estou aqui com meus exames e com o medicamento que tenho que tomar. Vim para fazer o exame de colposcopia. Como eu já tinha feito alguns exames de prevenção, como o da mama, não foi necessário realizar aqui, mas o atendimento da colposcopia foi excelente. O médico me atendeu muito bem”, disse.



Confira a agenda das Carretas da Mulher Pernambucana nesta segunda (22) e terça-feira (23):

Carreta 01 - Recife (22 e 23/12)

Local: Parque do Caiara, Iputinga

Carreta 02 – Casinhas (22 e 23/12)

Local: Paróquia Nossa Senhora das Dores

Carreta 03 – Taquaritinga do Norte (22 e 23/12)

Local: Rodovia PE-130, km 08 (em frente ao Hospital Severino Pereira)

Carreta 04 – Manari (22 e 23/12)

Local: Avenida Juscelino Kubitscheck, Bairro Centro

