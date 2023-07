A- A+

Israel Carro atropela manifestantes durante protestos contra reforma judiciária de Netanyahu em Israel A lei é o primeiro estágio de um esforço mais amplo do governo, o mais direitista e ultraconservador da História de Israel, para conter a influência do Judiciário

Um carro avançou sobre pessoas que protestavam em uma rodovia próxima à cidade de Kfar Sava, no Distrito Central de Israel, em meio às massivas manifestações contra a aprovação de uma lei da controversa proposta de reforma judicial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, informou o jornal Haaretz nesta segunda-feira. A lei é o primeiro estágio de um esforço mais amplo do governo, o mais direitista e ultraconservador da História de Israel, para conter a influência do Judiciário.

De acordo com o New York Times, a polícia israelense citou três feridos, que foram atendidos pelos Serviços de Emergência de Israel. O motorista do veículo também foi detido.

לפני זמן קצר בכביש 531 ליד כפר סבא: רכב מאיץ אל תוך המפגינים ופוגע בכמה מהם. לפי שניים מהם, מד״א מעניק טיפול לנפגעים, כולם במצב קל. ״זה פיגוע דריסה, המכונית פשוט טסה אלינו״, אמר אחד מהם pic.twitter.com/Cb3bXtLl7e — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) July 24, 2023

Enquanto os deputados votavam na medida impulsionada por Netanyahu e seu governo de direita, ao menos 20 mil pessoas protestavam do lado de fora da Knesset, o Parlamento de Israel, contra a rejeição de um dos poucos sistemas de freios e contrapesos na nação do Oriente Médio.

A nova legislação, aprovada pela coalizão governista nesta segunda-feira, impede que os juízes anulem o governo nacional usando o padrão legal de "razoabilidade". Antes de receber o sinal verde, já havia sido aprovada em primeira leitura no último dia 11, e a oposição tentou sem sucesso barrá-la apresentando cerca de 28 mil emendas na Comissão de Constituição, Lei e Justiça.

O líder da oposição Yair Lapid e outros que se posicionaram contra a reforma judicial declararam imediatamente que instariam a Suprema Corte de Israel a derrubar a lei.

