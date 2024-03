A- A+

Região Metropolitana do Recife Carro atropela mulher, sobe calçada e quebra parte de muro no bairro do Janga, em Paulista Acidente aconteceu na rua Angelim, na manhã desta segunda-feira (25)

Um carro atropelou uma mulher, subiu a calçada e quebrou parte do muro de uma residência, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na rua Angelim, na manhã desta segunda-feira (25). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para o local por volta das 7h02.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo inclinado na via. No momento, uma mulher e um idoso, que não tiveram os nomes e idades divulgados, passavam pela área.



Segundo relatos de um familiar, o homem possui deficiência visual e teve apenas arranhões. Já a mulher ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Veja também

EUA Trump enfrenta dois novos desafios judiciais em Nova York