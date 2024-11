A- A+

TRAGÉDIA Motorista atropela multidão e deixa 35 mortos no sul da China O crime aconteceu na noite de segunda-feira, informou a polícia local nesta terça-feira (12)

Um motorista matou 35 pessoas e feriu outras 43 ao avançar com seu carro contra um grupo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira, informou a polícia local nesta terça-feira.

As primeiras informações do ataque foram divulgadas na segunda-feira, mas a polícia havia anunciado que o atropelamento deixara apenas feridos e os vídeos do incidente desapareceram das redes sociais.

Nesta terça-feira, a polícia admitiu que "um grave e agressivo ataque aconteceu no Centro de Esportes de Zhuhai", cidade que recebe esta semana uma importante feira de aviação.

"Um suspeito lançou seu carro contra as pessoas que estava se exercitando, resultando em 35 mortos e 43 feridos", disse a polícia local.

O motorista de 62 anos, de sobrenome Fan, jogou “um pequeno SUV pelo portão e forçou a entrada no centro esportivo da cidade, atropelando pessoas que se exercitavam nas ruas internas” do local, disse ele.

A polícia encontrou Fan em seu carro se cortando com uma faca. “Eles o prenderam imediatamente e o enviaram a um hospital para tratamento”, disse a força policial.

Ele está atualmente em coma devido a ferimentos autoinfligidos no pescoço e em outras partes do pescoço e “incapaz de se submeter a interrogatório”, acrescentou a polícia.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu “todos os esforços” para curar os feridos e “punir o agressor de acordo com a lei”, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A cidade de Zhuhai, localizada perto das regiões autônomas de Macau e Hong Kong, é sede esta semana da maior feira aeroespacial civil e militar do país.

