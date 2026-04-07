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MUNDO Carro autônomo atropela e mata pato em parque no Texas e gera revolta entre moradores Caso ocorreu em área frequentada de Austin e reacende debate sobre segurança de veículos sem motorista

Um carro autônomo atropelou e matou um pato próximo ao Mueller Lake Park, em Austin, no Texas, provocando indignação entre moradores da região. O caso foi relatado nesta semana por uma testemunha em um grupo local no Facebook e repercutido pela emissora KXAN.

Segundo o relato, o veículo da empresa Avride teria passado por cima da ave enquanto ela descansava nas proximidades do lago. A testemunha afirmou que o carro não reduziu a velocidade e que o ocupante no banco do motorista não reagiu após o impacto. Ainda de acordo com o depoimento, o veículo também teria ignorado uma placa de pare momentos antes do atropelamento.

Empresa diz que apura o caso e ajusta operações

Em nota, a chefe de comunicação da Avride, Yulia Shveyko, informou que a empresa abriu investigação interna e adotou medidas preventivas. Entre elas, estão ajustes nas rotas de teste e reforço no treinamento da equipe de segurança. A companhia também afirmou que retirou das operações as vias ao redor do lago, mas negou que o carro tenha desrespeitado a sinalização de trânsito.

A Avride, que desenvolve veículos autônomos desde 2017 e iniciou testes em Austin no ano passado, afirmou ainda que avalia melhorias tecnológicas para ampliar a segurança dos sistemas.

O Mueller Lake Park, onde ocorreu o incidente, é um espaço público a poucos quilômetros do centro da cidade, com lago, áreas de lazer e trilhas, sendo frequentado por moradores e visitantes.

A morte do animal intensificou críticas à presença de carros autônomos na região. Em redes sociais, moradores pediram a proibição desse tipo de tecnologia, alegando riscos à segurança. Alguns afirmaram que episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente com animais no local.

O caso também remete a um episódio recente em São Francisco, quando um robô-táxi da Waymo atropelou e matou um gato conhecido na vizinhança. Na ocasião, a empresa declarou que o veículo estava parado para embarque de passageiros quando o animal passou sob o carro no momento da partida.

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