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ATAQUE Carro-bomba mata militar russo perto de São Petersburgo A Ucrânia realizou uma série de assassinatos de militares russos de alta patente desde que começou a ofensiva da Rússia há mais de quatro anos

A explosão de um automóvel provocou a morte de um militar perto de São Petersburgo nesta quinta-feira (27), informaram autoridades, no mais recente de vários assassinatos de membros de alta patente do Exército russo.

O Comitê de Investigação local abriu "um processo penal em decorrência do incêndio de um veículo no distrito de Pushkin, que deixou duas vítimas: uma morreu e a outra foi hospitalizada", indicou o órgão em um comunicado.

"A pessoa falecida é um militar (...) e sua esposa também ficou ferida", detalhou.

O canal de notícias Fontanka, com sede em São Petersburgo, informou que o homem servia às forças aéreas e de defesa antiaérea.

O Fontanka acrescentou que o casal foi atacado quando saía de casa e divulgou imagens de um automóvel danificado perto do que parecia ser uma loja, além de ambulâncias no local.

A Ucrânia realizou uma série de assassinatos de militares russos de alta patente desde que começou a ofensiva da Rússia há mais de quatro anos.

Kiev admitiu estar por trás de alguns, mas mantém silêncio sobre outros. Os atentados utilizaram carros-bomba, explosivos escondidos em patinetes e disparos.

O alvo de mais alta patente durante a guerra foi o tenente-general Igor Kirillov, morto em dezembro de 2024 em frente ao seu apartamento em Moscou.

Esses assassinatos abalam a Rússia e chegaram inclusive a levar Putin a admitir uma falha de segurança dos poderosos serviços de inteligência russos.

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