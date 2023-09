A- A+

ZONA OESTE Carro cai de estacionamento de hipermercado na Zona Oeste do Recife Na queda, os quatro pneus do veículo estouraram

Um carro modelo Honda Fit caiu do estacionamento do Carrefour do bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, e ficou parado na calçada da avenida José Bonifácio, em frente ao Posto Shell, na tarde deste sábado (2).

Na queda, os quatro pneus do veículo estouraram. Segundo informações iniciais, uma mulher dirigia o veículo, mas nada grave aconteceu com ela. Ainda não se sabe a dinâmica da queda.

É possível ver que algumas grades do estacionamento caídas no chão após a queda do veículo.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) organiza o trânsito no local.

