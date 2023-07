A- A+

RECIFE Carro cai em buraco após parte do asfalto ceder na Avenida Recife, Zona Oeste da Capital O acidente ocorreu em frente à clínica odontológica onde a profissional trabalha, no momento em que a corrida iria ser encerrada.

Um carro caiu após parte do asfalto ceder na Avenida Recife, no bairro de Areias, na Zona Sul Oeste da capital pernambucana. No veículo estavam o motorista de aplicativo Alberto Lira, de 48 anos, que estava trabalhando e conduzia o automóvel, e passageira Petrúcia Prado, cirugiã-dentista, de 32 anos.

O acidente ocorreu em frente à clínica odontológica onde a profissional trabalha, no momento em que a corrida iria ser encerrada. Motorista e passageira foram socorridos por trabalhadores da região e precisaram sair pela janela do veículo. Apesar do susto, eles não apresentam ferimentos.

“Eu peguei uma cliente mais ou menos no bairro do Rosarinho e quando a gente chegou aqui cedeu o asfalto comigo e a cliente dentro do carro. Na hora, quando a gente caiu, senti que foi de uma vez só. Quando eu parei o carro, cedeu”, comentou o motorista.

A passageira também falou sobre o susto com o episódio. “Ficaram todos os meus pertences lá, celular, notebook. Mas ainda bem que a gente saiu ileso dessa. Acredito que foi um livramento muito grande”, frisou a dentista.

Equipes da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e da Compesa foram ao local. Em nota, a Emlurb informou que vai averiguar o problema e sinalizar a área.





A CTTU também está no local orientando na mobilidade e realiza desvio de trânsito. Quem vem no sentido Aeroporto segue pela Rua Capitão Estevão Fernandes e para Rua General Francisco Figueira.

