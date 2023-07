A- A+

Acidente Carro cai em canal de Piedade, Jaboatão dos Guararapes O resgate do motorista foi gravado por pessoas que estavam no local

Um carro caiu dentro do canal que cruza a avenida Barreto de Menezes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. O acidente aconteceu por volta das 16h40 desta segunda-feira (3), e o socorro foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o SAMU, apenas o motorista estava no veículo no momento do acidente. O homem, de 39 anos, foi atendido pelos socorristas e seria encaminhado ao Hospital da Restauração, mas assinou um termo para liberação sem ser direcionado para uma unidade hospitalar.



Após a queda, que se deu por completo, o veículo ficou logo abaixo da ponte.

