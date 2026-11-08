Carro capota, cai em lagoa e bombeiros encontram 10 mortos, incluindo cinco crianças

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Dez pessoas, entre elas cinco crianças e cinco adultos, morreram após o carro em que estavam capotar e cair em um lago, na noite de sábado (7), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. As vítimas foram retiradas do veículo já sem vida. O acidente mobilizou cerca de 30 bombeiros militares de diferentes unidades do estado.



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) enviou dez viaturas, uma embarcação e equipes especializadas para a ocorrência. Entre os profissionais estavam dois mergulhadores, que participaram dos trabalhos no lago.





A operação contou com militares dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de equipes do Grupamento de Busca e Salvamento.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente por meio da 90ª DP (Barra Mansa). A perícia foi realizada no local, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.



Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer as causas do acidente.

O governo do estado do Rio de Janeiro lamentou profundamente as mortes das dez vítimas do acidente.

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