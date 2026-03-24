A- A+

zona sul Carro capota em canal de Boa Viagem nesta terça-feira (24) Uma mulher, de 26 anos, ficou presa nas ferragens e precisou de socorro do Samu

Uma mulher de 26 anos foi socorrida após o capotamento do carro no qual estava, na Avenida Marechal Juarez Távora, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde desta terça-feira (24).

O veículo saiu da via de trânsito, caiu no canal e ficou de ponta-cabeça.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou quatro viaturas da corporação para o atendimento da ocorrência.

Foi necessária a atuação de vários profissionais para gantir a remoção segura do veículo. Segundo o CBMPE, a mulher estava inconsciente quando foi removida das ferragens e com suspeita de fratura no membro superior esquerdo.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, conduzida para o Hospital Unimed III.

Veja também