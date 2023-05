Carro capota em grave acidente envolvendo quatro veículos na Avenida Abdias de Carvalho

A- A+

Um capotamento ocorreu na madrugada desta terça-feira (9), na avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, na via sentido centro.

O acidente envolveu três carros e uma van. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos veículos virado. Ainda não há informações sobre vítimas.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a corporação foi acionada por volta das 4h38 e enviou três unidades de suporte básico ao local. O Corpo de Bombeiros também atua na área.



Por causa do acidente, o trânsito na avenida Abdias de Carvalho é intenso nesta manhã.

* Outras informações em instantes.

