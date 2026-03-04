A- A+

Região Metropolitana do Recife Carro capota na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e motorista é socorrida com ferimentos Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 6h15

O capotamento de um carro deixou uma pessoa ferida na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 6h15, no quilômetro 93 da rodovia sentido Palmares.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era conduzido por uma mulher, que ficou ferida.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital particular no Recife.



O nome e idade da motorista não foram divulgados. Também não há informações sobre as circunstâncias no acidente.

