Região Metropolitana do Recife
Carro capota na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e motorista é socorrida com ferimentos
Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 6h15
O capotamento de um carro deixou uma pessoa ferida na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 6h15, no quilômetro 93 da rodovia sentido Palmares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era conduzido por uma mulher, que ficou ferida.
A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital particular no Recife.
O nome e idade da motorista não foram divulgados. Também não há informações sobre as circunstâncias no acidente.