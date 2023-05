Carro capotado e van envolvida em acidente na Abdias transportavam pacientes para atendimento médico

A- A+

O carro que capotou e a van envolvida no acidente que aconteceu na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, na madrugada desta terça-feira (9), faziam o transporte de moradores de duas cidades do Agreste para atendimento médico em unidades de saúde da capital.



O carro capotado, modelo Renault Kwid, de cor prata, pertence à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Agrestina. Já a van é de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Pesqueira. Ambos os veículos eram utilizados para Tratamento Fora de Domicílio (TFD).



Segundo a Prefeitura de Pesqueira, o motorista da van informou que o freio do veículo não respondeu, mas que os fatos serão apurados para identificar a causa real do acidente.



Ainda de acordo com a gestão, nenhuma das pessoas transportadas teve ferimentos graves. "Estamos em contato para prestar todo o apoio necessário", afirmou a prefeitura, sem confirmar quantas pessoas estavam na van.



Já a Prefeitura de Agrestina informou que as vítimas do acidente da manhã desta terça-feira estão "sem ferimentos" e sendo assistidas pelo município.

"A Secretaria de Saúde de Agrestina deslocou equipe para o Recife para acompanhar e prestar assistência às vítimas e segue totalmente à disposição dos agrestinenses vitimados neste sinistro de trânsito", informou, por meio de nota.

Feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente entre três carros, uma van e uma moto ocorreu por volta das 4h30 desta terça-feira (9) e envolveu 18 pessoas.



Sete feridos foram encaminhados ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, sendo seis adultos e uma criança, que passam por exames médicos.



Uma outra vítima, uma mulher de idade não informada, foi levada para o Hspital Getúlio Vargas, na Zona Oeste da capital, onde também realiza exames e avaliação médica. O quadro de saúde dela é estável.



As demais 10 pessoas envolvidas no ocorrido não precisaram ser socorridas para hospitais, mas receberam atendimento ainda no local do acidente.

