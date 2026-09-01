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SINISTRO Carro colide com muro na Imbiribeira e motorista fica preso às ferragens; bombeiros fazem resgate Caso aconteceu na avenida Mascarenhas de Moraes por volta das 3h55 desta terça-feira (1°)

Um homem ficou preso às ferragens de um carro após colidir com um muro na madrugada desta terça-feira (1°). O caso aconteceu na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A vítima, um homem de 24 anos, foi removida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) com vida. Ele estaria fugindo de um assalto quando se envolveu no sinistro. A informação foi repassada à TV Globo e ainda não teve confirmação oficial.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que três viaturas foram enviadas ao local, sendo uma de comando operacional, uma de resgate e uma de salvamento.

"Enquanto a equipe de resgate realizava o atendimento, a equipe de salvamento utilizou ferramentas específicas de desencarceramento para remover as ferragens e possibilitar a retirada segura da vítima, um homem de 24 anos", completou.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência às 3h55. A vítima foi encaminhada pela equipe para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O veículo foi retirado do local por volta das 7h por agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), e o tráfego foi normalizado.



A reportagem entrou em contato com a polícia em busca de mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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