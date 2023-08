Carro colide em poste de iluminação e fica parcialmente destruído na av. Visconde de Jequitinhonha

A- A+

Um carro colidiu com um poste e ficou parcialmente destruído no início da tarde desta terça-feira (15), na avenida Visconde de Jequitinhonha, no limite entre Boa Viagem, no Recife, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu no trecho com a avenida Ayrton Senna. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local.



Imagens enviadas à Folha de Pernambuco mostram o carro com o para-choque dianteiro quebrado, e o poste de iluminação pública, que foi atingido, caído no chão.



Por causa da colisão, o trânsito na área ficou lento na via sentido Piedade.

