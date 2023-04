A- A+

Cabo de Santo Agostinho Carro colide em trem após motorista fazer passagem clandestina por trilhos do sistema VLT Condutor do carro sofreu ferimentos leves

Uma colisão entre um carro e um trem do sistema de Veículos Leve Sobre Trilhos (VLT) deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (22), no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motorista do automóvel fez uma passagem clandestina pelos trilhos, quando colidiu com o VLT, que fazia o ramal Cajueiro Seco - Cabo de Santo Agostinho.

Com o impacto da batida, o condutor do carro sofreu ferimentos leves, mas não precisou ser socorrido. Uma outra pessoa também estava no veículo, mas não se feriu.

Ainda de acordo com a CBTU, o maquinista não se machucou. Uma perícia foi feita no local e um laudo será elaborado para apurar as possíveis causas do acidente.

Veja também

espanha Pizza flambada provoca incêndio em Madri que deixa dois mortos