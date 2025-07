A- A+

Sinistro Carro com cinco pessoas, sendo um bebê de sete meses, capota em Vitória de Santo Antão De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves

Um carro com cinco ocupantes, um deles um bebê de sete meses, capotou nesta sexta-feira (11), no km 37 da BR-232, sentido Recife, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestou auxílio em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves.

A PRF também informou que um dos ocupantes do carro, embora consciente, necessitou de maior agilidade no atendimento devido aos ferimentos.

Diante disso, foi acionada a equipe de resgate aeromédico de helicóptero até o Derby, na área central do Recife, onde a vítima, um homem de 67 anos, seguiu em ambulância do Samu para o Hospital da Restauração (HR).

Segundo o Samu, o HR também recebeu um bebê de sete meses. Outra vítima, uma mulher de 62 anos, foi encaminhada ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão.

Pista molhada

As equipes de resgate foram acionadas por volta das 16h. A pista estava bastante molhada no momento do acidente, em razão das fortes chuvas.

A PRF alerta os condutores para a importância de redobrar a atenção e reduzir a velocidade, especialmente em condições de pista molhada, a fim de garantir a segurança de todos nas rodovias.



