Acidente
Carro com quatro pessoas cai dentro de canal em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes
Acidente aconteceu na noite do último domingo (17)
Carro caiu dentro de canal em Cajueiro Seco - Foto: Instagram @cajueirosecoordinario_oficial_/Cortesia
Um acidente chamou a atenção dos moradores de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na noite do último domingo (17). Um veículo com quatro pessoas caiu dentro de um canal, na Avenida José de Souza Rodovalho.
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o condutor teria perdido o controle do carro e colidido com uma motocicleta. Em seguida, esta moto teria provocado uma batida com outro automóvel.
Ainda segundo a PMPE, os quatro ocupantes do veículo "deixaram o local antes da chegada do efetivo".
O proprietário do carro compareceu ao local do acidente posteriormente e informou que o automóvel estava com o seu filho. O motociclista foi socorrido pelo Samu.