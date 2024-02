A- A+

Rio de Janeiro Carro de ator desaparecido é encontrado no Rio com marcas de tiros e vestígios de sangue Edson Reis, de 29 anos, não é visto desde a noite de 2 de fevereiro. Ele trabalhava também como entregador, e foi visto dentro do carro com um homem

O carro do ator Edson Caldas Barboza, que está desaparecido desde a semana passada, foi encontrado pela polícia em Queimados, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (9). Na manhã deste sábado (10), agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) realizaram perícia e identificaram que o veículo possui marcas de tiros e vestígios de sangue.

O último contato de Edson com a esposa, Jennyffer Vieira, foi na sexta-feira (2). "Eu botei: 'tá onde?' E ele respondeu que estava fazendo entrega. E daí em diante não respondeu mais, não falou mais nada comigo", disse.

Edson, de 29 anos, teve como trabalho mais conhecido a novela "Gênesis" (2021), da TV Record. No Instagram, ele publicou vários registros dos bastidores da produção ao lado de outros atores. Ele também atuou no filme "O último animal", do diretor Leonel Vieira. Além de sua carreira artística, ele é casado, pai de dois filhos e trabalhava como entregador.



Testemunhas e celular rastreado

Testemunhas contaram que ele entrou no carro com um homem na Praça de Coelho Neto. A família ainda não sabe se o homem é conhecido.

"A dona do bar falou para o meu cunhado que ele abriu a cerveja e quando começou a beber esse rapaz chegou, chamou ele, conversou. Ele largou a cerveja, eles entraram no carro e saíram. Ela falou que ele é um rapaz pardo, moreno, mas a gente não sabe porque, até então, a gente não viu as câmeras pra tentar identificar essa pessoa", disse Jennyffer.

Sem notícias de Edson, os parentes começaram a procurá-lo. O celular dele foi rastreado, e a última localização encontrada foi em Japeri, a mais de 50 quilômetros de onde ele teria que realizar a entrega. Desde então, amigos e familiares procuram por ele em hospitais e delegacias.

O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizá-lo. Quem tiver informações sobre o caso pode ligar para o Disque Denúncia pelo (21) 2253-1177.

