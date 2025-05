A- A+

RIO DE JANEIRO Carro de secretário estadual do RJ é alvo de tentativa de assalto, e seguranças reagem Seguranças do secretário estadual de Transportes reagiram a tiros após criminosos atacarem veículos na via expressa

O carro que levava o secretário estadual de Transportes do Rio, Washington Reis, foi alvo de uma tentativa de um assalto na manhã desta terça-feira, na Linha Vermelha, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O episódio aconteceu por volta das 9h30, quando criminosos invadiram a pista e lançaram uma pedra contra o para-brisa de um carro logo à frente do veículo onde estava o secretário.

Segundo relato do secretário nas redes sociais, os seguranças que o acompanhavam — todos policiais — reagiram com tiros. Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com ele, os assaltantes fugiram por um buraco nos painéis metálicos que separam a comunidade da via expressa.



Na publicação, o secretário agradeceu à Polícia Militar e parabenizou o governador Cláudio Castro pela atuação no enfrentamento ao crime organizado. Procurada pela reportagem, a corporação ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Veja a publicação:



Ele também mencionou a morte de "TH da Maré", apontado como chefe do tráfico na região, durante uma operação da PM na manhã desta terça-feira.

