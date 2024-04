A- A+

Um carro desgovernado atingiu dois veículos que estavam parados em uma rua no bairro do Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife, e deixou duas pessoas feridas.

O caso, que aconteceu na manhã desse domingo (21), na rua Córrego do Fernandinho, foi gravado por uma câmera de segurança e as imagens circulam nas redes sociais.

Na gravação, o veículo surge, sem controle, descendo a rua. Os três pedestres, que aparentam ser adolescentes e estavam na via no momento do ocorrido, correram ao avistarem o carro.

Na curva, o veículo bateu em uma motocicleta que estava parada e foi arremessada, atingindo, também, um carro estacionado na rua, até parar. Um pedestre quase foi atropelado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um homem e uma mulher que estavam dentro do carro desgovernado ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

O nome e idade dos feridos não foram divulgados. O caso foi registrado como acidente de trânsito. "As investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos", informou a PCPE.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Sistema de saúde de Gaza foi completamente destruído, afirma especialista da ONU