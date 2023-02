A- A+

Um carro desgovernado invadiu a estação Cosme e Damião, do Metrô do Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana, atingiu uma moto, três pessoas e ainda derrubou o portão de ferro do local. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 8h48.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma equipe de segurança ferroviária prestou os primeiros socorros às vítimas, que também foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto: Reprodução/Instagram

Uma das vítimas, que não teve nome e idade divulgados, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. As demais pessoas recusaram o atendimento e não foram socorridas.



A CBTU informou que, apesar da queda do portão, o funcionamento da estação Cosme e Damião não foi afetado. A companhia disse também que vai realizar um boletim de ocorrência para registrar o caso.

