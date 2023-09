A- A+

Um carro desgovernado e em alta velocidade invadiu um posto de combustíveis na madrugada de domingo (10), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O veículo atingiu uma motocicleta, que estava sendo abastecida, e ainda atropelou um motociclista e um frentista do estabelecimento, localizado na avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, uma das principais do bairro.

Carro desgovernado invade posto de combustíveis em alta velocidade em Paulista; veja vídeo - https://t.co/Hi9i0OaWNJ pic.twitter.com/RS47EEcfXE — Folha de Pernambuco (@folhape) September 11, 2023

As imagens de vídeo registrado pela câmera de segurança do posto mostram que, às 4h29, um frentista abastece uma moto no local quando o carro branco invade o estabelecimento e bate na moto, além de atingir uma bomba de combustíveis.

Informações iniciais indicam que o frentista fraturou um dedo e o motociclista sofreu uma fratura na clavícula. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. O motorista do veículo fugiu.

"Uma viatura de resgate seguiu para o local e a nossa equipe atuou socorrendo e conduzindo as vítimas para o Hospital Miguel Arraes, as deixando aos cuidados da equipe médica", disseram os Bombeiros, em nota.

A Prefeitura de Paulista afirmou que a Secretaria Executiva de Mobilidade enviou uma equipe de trânsito foi deslocada ao local para "realizar os trabalhos cabíveis".

"Ao chegar ao ponto do sinistro, a equipe constatou que condutor do veículo auto-passeio se evadiu do local. O condutor da motocicleta segundo informes dos populares foi socorrido por uma equipe do Samu", afirmou a gestão municipal.

Veja também

LITORAL NORTE Adolescente se afoga na praia de Gaibu, no Cabo; Bombeiros fazem buscas