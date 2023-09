A- A+

acidente Carro do acidente com Kayky Brito já passou por perícia e foi liberado para motorista Acidente aconteceu na madrugada deste sábado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Polícia Civil investiga o caso

O veículo do acidente com o ator Kayky Brito, de 34 anos, atropelado no início da madrugada de sábado, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, já passou por perícia e foi liberado. O resultado apontou um impacto causado pelo acidente. Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a defesa do motorista ainda vai entregar os registros feitos de dentro do carro, já que ele costumava gravar as corridas com um celular.

O acidente está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos à vítima. O motorista de aplicativo estava trabalhando, levando uma passageira e uma criança. Em depoimento a policiais da 16ª DP, onde o caso foi registrado, o homem disse que foi surpreendido quando o ator "cruzou a pista repentinamente correndo". Ele também afirmou que ficou no local e imediatamente ligou para o Corpo de Bombeiros.

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia. Segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

— A gente vai conseguir imagens internas do carro de aplicativo. A defesa ficou de juntar as imagens hoje. Vamos analisar e ouvir os frequentadores que estavam no quiosque, e o funcionários, para entender toda a dinâmica do evento. Para, ao final, poder concluir se o motorista concorreu para esse atropelamento ou não — explica o delegado Lages.

Segundo as investigações, Brito estava com um amigo no quiosque Dona Maria quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado pelo carro conduzido por um motorista de aplicativo em serviço.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda. De acordo o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo tentou desviar quando viu o ator, mas não conseguiu. Imagens de uma câmera de segurança obtida pelo RJTV, da Rede Globo, mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado.

Famoso por trabalhos na televisão e cinema

Kayky tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

