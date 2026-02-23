A- A+

Fogo Vídeo: carro é registrado em chamas na Imbiribeira, próximo ao Aeroporto do Recife O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (23), sem vítimas

Um carro de porte médio foi registrado em chamas na avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foi empenhada uma viatura de combate a incêndio, que realizou a extinção das chamas do veículo.

Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi finalizada sem registro de vítimas.

O incidente foi em frente à locadora Localiza, nas imediações do Aeroporto do Recife.

A origem das chamas no veículo não foi identificada.

