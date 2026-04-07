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CHUVAS Carro fica preso em alagamento em Jardim São Paulo, no Recife; motorista é ajudado por populares Água, no entanto, cobria quase metade do veículo elétrico, que atracou e não conseguiu passar

O motorista de um carro da marca chinesa BYD ficou preso em um alagamento embaixo viaduto da estação Werneck, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, na noite da segunda-feira (6).



O momento foi registrado em vídeo e compartilhado com a reportagem da Folha de Pernambuco. Nas imagens, é possível ver o motorista avançando para a água, tentando fugir do alagamento e seguir seu caminho. A água, no entanto, cobria quase metade do veículo elétrico, que atracou e não conseguiu passar.

A partir daí, populares que estavam ao redor começam a ajudar o motorista. Primeiro, indicam que ele deveria desligar o carro e se atentar para um buraco embaixo do viaduto. Depois disso, dois homens empurram o veículo ate conseguirem tirá-lo da zona de perigo.

Por mais que tenha dado sorte e contado com a ajuda de outras pessoas, a prática foi perigosa. Em situações do tipo, por mais que vá atrasar a viagem, o ideal é evitar passar por locais com grande alagamento que podem desestabilizar o carro e render um incidente bem mais grave.



Veja o vídeo abaixo:

Alerta vermelho

O caso aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem Pernambuco desde segunda-feira. Nesta Terça (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido também para a quarta-feira (8).



Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.

Vale ressaltar que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta vermelho de chuvas intensas para as mesmas regiões nesta terça. O aviso de "grande perigo" prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.

Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.



Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

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