BRASIL Carro invade loja de conveniência em posto de combustível em São Paulo e deixa feridos

Uma mulher ficou ferida após um carro invadir e destruir uma loja de conveniência em um posto de combustível no Butantã, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 6.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um Hyundai HB20 acelera e quase colide com um Fiat Idea na área de abastecimento de um posto de combustível na Rua Alvarenga, por volta das 16h35.

Ao desviar do outro veículo, o motorista perdeu o controle do automóvel e invadiu a loja de conveniência do estabelecimento, onde estavam um cliente e duas funcionárias. Nas imagens, é possível ver que o carro rompe a porta de vidro do local e derruba a mesa onde o homem estava sentado.

Uma das funcionárias, que organizava produtos em uma das gôndolas, caiu no chão. A outra, que estava próxima a uma geladeira, foi atingida pela lateral do veículo.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o motorista, de 65 anos, afirmou que ficou com os pés presos nos pedais e perdeu o controle do automóvel. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Uma das mulheres ficou ferida e precisou ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III Rio Pequeno.

A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 14º Distrito Policial de Pinheiros.

