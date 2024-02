A- A+

acidente Carro invade pronto-socorro, mata uma pessoa e deixa ao menos cinco feridas no Texas, EUA; assista Entre os feridos há duas crianças, uma delas com 'ferimentos potencialmente graves'; polícia acredita que acidente não foi intencional

Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas — entre elas, duas crianças, uma gravemente — após um veículo ter batido no pronto-socorro de um hospital em Austin, no estado do Texas, na terça-feira (13), disseram as autoridades. Segundo a polícia, o acidente não parece ter sido intencional.

Em uma publicação nas redes sociais, o Serviço Médico de Emergência do Condado de Austin-Travis informou que o veículo invadiu o Centro Médio St. David's North Austin às 17h38. Uma criança e um adulto tiveram "ferimentos potencialmente graves". As outras vítimas tiveram ferimentos que não representavam risco de vida.

O motorista foi retirado dos destroços e, segundo a NBC News, os médicos tentaram reanimá-los, mas ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Austin, em uma publicação nas redes sociais, o acidente não parecia ser intencional e está sendo investigado, disse a capitã Christa Stedman, porta-voz dos Serviços Médicos de Emergência do Condado de Austin-Travis, em entrevista coletiva na noite de terça.

Anteriormente, foi relatado que até dez pessoas teriam ficaram feridas, mas as autoridades disseram mais tarde que, na verdade, foram cinco.

'Tragédia"

Peter DeYoung, diretor médico da unidade de saúde, disse na entrevista coletiva que outros oito pacientes, que não ficaram feridos no acidente, estavam sendo levados a outros hospitais para ajudar a reagrupar a sala de emergência. O local estava preparado para atender pacientes, mas foi fechado para ambulâncias, disse DeYoung.

"Estamos no processo de mandar os pacientes embora para que possamos nos organizar melhor — disse ele, que classificou o acidente como "tragédia".

Nenhuma das operações do hospital foi interrompida fora do departamento de emergência, explicou o diretor, acrescentando que as instalações estavam em “boas condições”, apesar dos danos nas portas e exteriores do edifício.

O vídeo das consequências postado nas redes sociais mostrou uma cena caótica.

O veículo pareceu deixar um rastro de cadeiras de espera destroçadas dentro da sala de emergência antes de ficar preso em um corredor próximo à recepção. Algumas pessoas circulavam pela sala, entre elas uma criança, que estava sendo segurada pela mãe nos braços e foi colocada em uma cadeira, longe do acidente. Autoridades e funcionários do hospital puderam ser vistos retirando o que parecia ser um adulto dos destroços.

Os pneus do carro podiam ser ouvidos e o motor ainda estava funcionando, enquanto uma fumaça densa enchia a sala, com as lanternas traseiras ainda visíveis. O veículo atingiu um aquário, por isso é possível ver água no chão, segundo o diretor do hospital.

