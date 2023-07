Carro passa cerca de três horas em buraco até ser retirado na avenida Recife

A- A+

O carro que caiu em um buraco na Avenida Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, foi retirado após cerca de três horas dentro da cratera. O veículo, um Chevrolet Onyx 2020, foi suspenso por um guindaste e encaminhado para uma seguradora. Na manhã desta segunda-feira (3), parte do asfalto da via cedeu, abrindo um buraco no qual o carro ficou preso.



No momento do acidente, o condutor do Onyx, Alberto Lira, 48, motorista de aplicativo, transportava uma passageira, a cirurgiã-dentista Petrúcia Prado, 32. O caso ocorreu em frente à clínica odontológica onde a profissional trabalha, no momento em que a corrida iria ser encerrada. Os dois foram socorridos por pessoas que circulavam pela via e não ficaram feridos.



“Eu peguei uma cliente mais ou menos no bairro do Rosarinho e quando a gente chegou aqui, o asfalto cedeu comigo e a cliente dentro do carro. Na hora, quando a gente caiu, senti que foi de uma vez só. Quando eu parei o carro, o asfalto cedeu. Foi um momento de desespero. A gente saiu pela janela do meu carro, senão, Deus nos livre, a gente poderia até morrer, pelo buraco da cratera que está aí”, comentou o motorista.



O condutor, Alberto Lira, disse que aguarda a avaliação dos danos sofridos no veículo. “Vou avaliar os prejuízos e ver no que é que vai dar. Meu carro é novo, não é um carro velho”, disse. Ele afirmou que, durante a operação de retirada do veículo, não foi procurado por nenhum representante dos órgãos públicos locais”, completou.



Já a passageira, que foi resgatada pela janela do carro, descreve o acidente como um momento "desesperador". “É uma cena que eu não desejo a ninguém que aconteça. Foi muito rápido, quando a gente viu, o chão já estava cedendo e a parte de trás inteira do carro já estava submersa na água. Me tiraram pela janela da frente. Também tiraram o motorista. Ele também estava muito nervoso, assim como eu”, disse a cirurgiã-dentista, que conseguiu retirar uma bolsa com pertences de dentro do veículo.



Vazamento

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), um vazamento de água, causado por um rompimento de tubulação, pode ter causado a abertura da cratera. Técnicos da Prefeitura do Recife também serão acionados para realização do diagnóstico conjunto para identificação da causa do abatimento e o que motivou o estouramento.



“Por se tratar de uma área onde o asfalto já cedeu em decorrência de problema na rede de drenagem ( galerias de águas pluviais), a Compesa está acionando os técnicos da prefeitura do Recife para realização do diagnóstico conjunto para identificação da causa do abatimento e o que motivou o estouramento”, diz a nota da Compesa.



Por causa do acidente, os bairros de Areias, Barro, Caçote, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Sacho e Tejipió ficaram sem abastecimento de água.

Veja também

Estados Unidos Guerra cultural coloca empresas americanas na defensiva