A- A+

ESTADOS UNIDOS Carro pega fogo e explode próximo ao Touro de Wall Street em Nova York Apesar das dimensões da explosão, ninguém ficou ferido

Um carro da Metropolitan Transportation Authority (MTA), autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, pegou fogo e explodiu próximo da estátua do Charging Bull, conhecida como Touro de Wall Street, em Nova York. O caso provocou correria entre pedestres que passavam pela região do distrito financeiro de Manhattan na última terça-feira, 19.

Apesar das dimensões da explosão, ninguém ficou ferido. Segundo autoridades locais, não há indícios de ação criminosa, mas as causas do incêndio seguem sob investigação.

O incêndio aconteceu durante o horário de pico, em frente à sede da MTA, na região da Broadway com a Stone Street, de acordo com informações divulgadas pelo New York Post. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas antes de explodir.

O momento em que um carro pegou fogo e explodiu perto do Charging Bull, no distrito de Wall Street, em Nova York. O caso está sendo tratado pela polícia como um acidente, mas seguem investigando.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/KdgX0EGzaL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 20, 2026

Nas imagens, pessoas que estavam próximas ao local aparecem correndo para se afastar do fogo.

O Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que foi acionado por volta das 17h42 para atender à ocorrência. De acordo com o jornal americano, o fogo levou cerca de 90 minutos para ser totalmente controlado.

Veja também