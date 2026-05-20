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ESTADOS UNIDOS

Carro pega fogo e explode próximo ao Touro de Wall Street em Nova York

Apesar das dimensões da explosão, ninguém ficou ferido

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Ninguém ficou ferido após a explosão de carro em NYNinguém ficou ferido após a explosão de carro em NY - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um carro da Metropolitan Transportation Authority (MTA), autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, pegou fogo e explodiu próximo da estátua do Charging Bull, conhecida como Touro de Wall Street, em Nova York. O caso provocou correria entre pedestres que passavam pela região do distrito financeiro de Manhattan na última terça-feira, 19.

Apesar das dimensões da explosão, ninguém ficou ferido. Segundo autoridades locais, não há indícios de ação criminosa, mas as causas do incêndio seguem sob investigação.

O incêndio aconteceu durante o horário de pico, em frente à sede da MTA, na região da Broadway com a Stone Street, de acordo com informações divulgadas pelo New York Post. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas antes de explodir.

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Nas imagens, pessoas que estavam próximas ao local aparecem correndo para se afastar do fogo.

O Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que foi acionado por volta das 17h42 para atender à ocorrência. De acordo com o jornal americano, o fogo levou cerca de 90 minutos para ser totalmente controlado.

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