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LOTEAMENTO GRANDE RECIFE Carro pega fogo em garagem de casa, em Sucupira, e provoca incêndio; três pessoas foram socorridas Após apagar as chamas, o Corpo de Bombeiros isolou a área e acionou a Defesa Civil

Um carro pegou fogo enquanto estava estacionado na garagem de uma casa, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde deste sábado (12), provocando um incêndio no imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma criança e dois adolescentes que estavam no local foram levados a uma unidade de emergência.

As três vítimas, que não tiveram nomes e idade revelados, foram socorridas por responsáveis antes da chegada dos bombeiros. O estado de saúde delas também não foi divulgado.

O incêndio ocorreu em uma residência na Rua Marrocos, no Loteamento Grande Recife. Após atingir o veículo, as chamas teriam se espalhado por parte do terraço da casa.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Após combater o incêndio, a corporação realizou o rescaldo e o isolamento preventivo da área afetada. A Defesa Civil do Recife foi acionada para avaliação da edificação.



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