incêndio Carro pega fogo em praça movimentada de Amsterdã; motorista sai do veículo em chamas Imagens do momento do incêndio circulam nas redes sociais e mostram o carro completamente tomado pelo fogo

Um carro pegou fogo em uma movimentada praça de Amsterdã, na Holanda, e o motorista saiu em chamas do veículo.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (3), na praça Dam, e chamou a atenção de dezenas de pessoas que passava pelo local.

Imagens do momento do incêndio circulam nas redes sociais e mostram o carro completamente tomado pelo fogo.



Na sequência, aparentando tranquilidade, o motorista sai do veículo por conta própria, com as roupas em chamas e é amparado por policiais.

Com o auxílio de extintores, os agentes de segurança conseguiram combater o fogo e o motorista foi levado para uma ambulância.

Ninguém mais se feriu além do condutor, que não teve o nome e idade divulgados. Segundo informações do g1, a polícia de Amsterdã deteve o homem após o ocorrido.

