Carro pega fogo na Abdias de Carvalho; Corpo de Bombeiros estiveram no local

Por volta das 11h30 desta sexta-feira (3), um carro utilitário S-10 pegou fogo na avenida Abdias de Carvalho, na altura do Parque de Exposições, no Cordeiro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 11h45, com perda parcial do veículo e não houve vítimas.



Em casos de incêndio, o Corpo de Bombeiros atende pelo telefone 193.

