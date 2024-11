A- A+

SUPOSTO ATENTADO Carro que explodiu perto do STF tinha placas de SC e ''espécie de bomba amarrada com tijolos'' O sargento Santos, da PM do DF, informou que o carro foi parcialmente destruído por um incêndio

Um carro cheio de artefatos explosivos foi encontrado pela Polícia Militar na Praça dos Três Poderes. O veículo, segundo policial militar que estava no local, seria do homem que foi encontrado morto após explosões em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

O sargento Santos, da PM do DF, informou que o carro foi parcialmente destruído por um incêndio que foi contido por seguranças que estavam próximos ao local.

Conforme relato o sargento Santos, da PM do DF, os policiais chegaram a avistar um homem saindo correndo do carro, mas acreditaram que ele estava fugindo do fogo.

O mesmo sargento disse acreditar que o homem que saiu correndo do carro seria o mesmo que morreu próximo ao STF.

"O carro tem uma espécie de bomba. Tem vários explosivos fracionados e amarrados com tijolo em volta, só que não teve ignição total dos explosivos", disse o policial.

"O indivíduo saiu correndo e acreditamos que ele estava saindo dali. Me parece que é a mesma pessoa que tentou detonar uma explosão aqui (no carro), não conseguiu e correu para o STF. Acreditamos que seja a mesma pessoa que está morta", acrescentou o sargento Santos.

O veículo tem placa de Santa Catarina e está registrado em nome de Francisco Wanderley Luiz.

Após as explosões a Praça dos Três Poderes foi isolada pela PM e a Polícia Federal também foi acionada. Ministros do STF foram retirados às pressas da sede do tribunal.

