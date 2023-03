Carro roubado é identificado em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Paulista

A- A+

Um carro que havia sido roubado no último dia 5 de março foi recuperado neste domingo (19), na BR 101, em Paulista, na Região Metropolitana da capital. O fato aconteceu no momento em que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realização uma fiscalização no Km 53 da rodovia.

Após o procedimento de identificação detalhado, foram descobertos sinais de adulteração e constatado que as placas eram clonadas. Segundo o motorista, ele havia alugado o automóvel, mas não soube informar quem era o proprietário.

O motorista foi, então, detido pela PRF e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista. Ele poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

