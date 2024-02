A- A+

JARDIM SÃO PAULO Carro roubado é recuperado após suspeito colidir com poste durante fuga na Zona Oeste do Recife Caso aconteceu na madrugada nesta quarta-feira (28)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) recuperou um veículo roubado depois de uma perseguição que terminou com a colisão em um poste, na avenida Liberdade, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28). Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) realizavam abordagens na localidade quando avistaram uma motocicleta e um veículo branco, modelo Prisma, em alta velocidade.

O efetivo deu ordem de parada aos condutores, que desobedeceram e seguiram em fuga. Um acompanhamento policial foi iniciado e, após alguns metros, o carro suspeito colidiu com um poste. O equipamento ficou inclinado na via.

Após a colisão, o motorista do carro e o condutor da motocicleta fugiram do local. Neste momento, uma pessoa se apresentou na área, informando que havia sido vítima de um assalto e que seu veículo tinha sido roubado recentemente.

De acordo com a PMPE, o carro e a vítima foram encaminhados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), para a adoção das medidas cabíveis. A Neoenergia, o Corpo de Bombeiros e o Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram acionados para o local.

Veja também

Voluntariado Unicef abre inscrições para programa de voluntariado digital