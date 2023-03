A- A+

RECUPERADO Carro roubado há quatro anos no Recife é recuperado pela PRF em São Caetano Veículo teria sido adquirido por R$35 mil em uma feira

Um carro roubado em agosto de 2018 no Recife foi recuperado, na noite deste domingo (5), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo foi detido em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a abordagem, o motorista disse aos policiais que não possuía o documento do carro. Após um procedimento de identificação, a equipe constatou que o veículo portava placas clonadas e possuía um registro de roubo.

O motorista disse que havia adquirido o carro por R$ 35 mil em uma feira no viaduto Joana Bezerra, no Recife. Ele disse que havia pago R$ 20 mil e parcelado o restante.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Belo Jardim e poderá responder pelo crime de receptação.

