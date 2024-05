Carro sem condutor anda "desgovernado" e assusta motoristas nos EUA; vídeo

A- A+

Imagens assustadoras viralizaram nas redes sociais nesta semana ao mostrarem um veículo autônomo da Waymo andando em zigue-zague por uma estrada no Arizona, Estados Unidos. O vídeo viral mostra o SUV sem motorista percorrendo a estrada com dificuldade para ficar na mesma faixa, nos arredores da cidade de Phoenix.

Segundo Chris Simons, que capturou o vídeo e compartilhou no Instagram, o veículo parecia estar seguindo um caminhão de jardinagem que tinha uma árvore em sua cabine. Na postagem, o homem relatou que teria "entrado em pânico" se estivesse dentro do carro, que é de propriedade da empresa controladora da Google, a Alphabet.

No final do vídeo, Simons acelera e mostra o Jaguar I-PACE andando sem motorista na avenida. “Peguei um Waymo lutando para permanecer em sua faixa. Desviando-se pela estrada e indo em direção ao meio-fio várias vezes. Ele estava seguindo um caminhão de paisagismo com uma árvore na parte de trás, não tenho certeza se isso foi o problema, mas ainda assim, eu teria entrado em pânico se estivesse dentro”, disse ele.

O projeto de “táxi robô” está sendo lançado de forma escalonada nos Estados Unidos. Em agosto do último ano, São Francisco, na Califórnia, foi a primeira cidade onde os veículos sem motoristas puderam circular.

O aplicativo da Waymo, o Waymo One, é parecido e funciona exatamente como o da Uber. Os usuários inserem seu destino e recebem uma estimativa do tempo de espera por uma carona. Depois de inserir suas solicitações, a empresa despacha de sua frota, formada por 250 veículos da marca Jaguar na cor branca, que opera em toda a cidade.





Os carros são incrivelmente caros, equipados com sensores e câmeras de alta tecnologia e valem até US$ 200 mil (o equivalente a quase R$ 1 milhão). As maçanetas se abrem através de um botão de desbloqueio no aplicativo. Embora não haja motorista, cada viagem é apoiada por uma equipe em uma unidade da empresa que pode ser acionada se o carro tiver problemas.

