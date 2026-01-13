A- A+

MANIFESTAÇÃO Carroceiros entregam denúncia contra aplicação da lei que proíbe transporte por tração animal Lei que proíbe esse tipo de transporte passa a vigorar na capital a partir de 31 de janeiro

Representantes do Movimento dos Carroceiros, Charreteiros e Criadores de Pernambuco (Mocca) entregaram uma denúncia formal à Defensoria Pública (DPPE) e à Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco (OAB-PE), classificando como "exclusão social, violações de direitos humanos e perseguição institucional" a aplicação da lei municipal 17.918/2013 que proíbe o transporte por tração animal no Recife.

Eles foram às sedes dos órgãos na segunda-feira (12). A lei passa a valer a partir do dia 31 de janeiro.

O grupo teve apoio da Associação de Trabalhadores Autônomos de Veículos de Tração Animal (Asttra) e da União das Entidades Afins do Estado de Pernambuco (Unea-PE). Inicialmente destinariam o documento à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal do Recife, mas a casa está de recesso parlamentar.

“A referida lei vem sendo utilizada como instrumento de perseguição e eliminação social de trabalhadores pobres, resultando em apreensão de animais de grande porte, destruição de instrumentos de trabalho, retirada forçada de meios de subsistência, violência institucional, desemprego forçado, fome e insegurança social”, diz o documento que tem duas páginas.

Segundo os carroceiros, a determinação afronta a Constituição Federal no que se refere à dignidade da pessoa humana, igualdade e não discriminação, direito ao trabalho e à sobrevivência, direito à cultura e aos modos de vida tradicionais.

“Esta denúncia é um grito coletivo por justiça social. Não aceitaremos que comunidades inteiras sejam empurradas para a marginalização e tratadas como ilegais em sua própria terra. Trabalho não é crime”, complementa o requerimento.

O que diz a Prefeitura do Recife?

Segundo a gestão municipal, que foi procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, até o momento, 46 condutores se cadastraram no Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal.



Esse cadastramento segue aberto em novo formato.

Para participar, os interessados devem entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento nos bairros, por meio do telefone (81) 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666.

O que esse programa inclui?

Pagamento de indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e cada carroça;

Acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo por meio do CredPop;

Encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife;

Disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Emlurb;

Disponibilização de veículo alternativo.

Por meio de nota, a prefeitura informa que mantém diálogo permanente com os carroceiros, com o objetivo de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria diante das mudanças previstas.



Como parte desse processo, foram realizadas duas rodadas de censo, nos meses de junho e dezembro de 2025, com a finalidade de identificar os condutores e inseri-los nos benefícios oferecidos pela gestão municipal.

“Em novembro, um primeiro grupo de carroceiros já foi contemplado, totalizando mais de R$ 13 mil em indenizações, além da concessão de crédito para a aquisição de bicicletas elétricas e da disponibilização de vagas de emprego na limpeza urbana da cidade. O programa também oferece alternativas de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo. Ao todo, são disponibilizados mais de 60 cursos profissionalizantes, incluindo formações como eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar condicionado e cabeleireiro básico”, explica a gestão.

