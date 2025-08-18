A- A+

PROTESTO DE CARROCEIROS Carroceiros e vereadores não chegam a acordo, e protestos continuam, diz liderança Grupo se encaminha à sede da Prefeitura do Recife (PCR) e prepara novos atos

Reunião entre carroceiros e vereadores chegou ao fim sem acordo entre as partes, no começo da tarde desta segunda-feira (18). Por isso, garante Marcos Batista, conhecido como Neno, liderança da categoria, novos atos não estão descartados.

O grupo se encaminha à sede da Prefeitura do Recife (PCR) e prepara novos atos.

O grupo ateou fogo em entulhos para fechar a rua Princesa Isabel, na área central do Recife, em frente à Câmara.



Outros sete protestos aconteceram ao longo da manhã, em diversas vias da capital pernambucana e de Olinda.

“A gente pediu para que faça uma ponte com a prefeitura e que seja revista essa lei. É uma lei totalmente inconstitucional, uma lei injusta. Tanto com a gente quanto com os animais. O que é que vai acontecer? Quem vai sofrer com isso? Os carroceiros? Mas os animais também, por que não tem o abate do outro lado?”, reclamou Neno.

Aos gritos de “Queremos trabalhar!”, dezenas de carroceiros foram à Câmara dos Vereadores para reclamar da proibição da circulação de veículos de tração animal no Recife. Segundo a prefeitura, a medida começa a valer a partir de 31 de janeiro de 2026.

“Tem cavalo aqui se tomarem da gente eles vão morrer. Pode tratar, pode dar o melhor trato do mundo, mas tem cavalo aqui que se tirar da mão da gente ele vai morrer, por falta do dono”, completou a liderança dos carroceiros.

O presidente da Câmara Romerinho Jatobá diz que os carroceiros levaram para discussão sugestões e reivindicações diferentes do que apresenta o projeto, que é a proibição da circulação.



“O projeto determina o fim da tração animal, e eles pedem que seja regulamentada. Não cabe nem emenda desse tipo, porque descaracteriza completamente”, pontuou o presidente da Câmara, dizendo que se colocou à disposição para intermediar uma conversa com o Poder Executivo.

