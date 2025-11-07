A- A+

Ação Carroceiros participam de entrega de benefícios fornecidos pela Prefeitura do Recife Trabalhadores cadastrados no censo de Veículo de Tração Animal terão direito a indenização após a entrega voluntária dos cavalos e das carroças

Carroceiros cadastrados no censo de Veículo de Tração Animal receberam, na manhã desta sexta-feira (7), os primeiros benefícios após a entrega voluntária dos cavalos e das carroças.

A ação foi realizada pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa Animal, no Compaz Lêda Alves, no bairro do Pina, na Zona Sul da cidade.

Os trabalhadores terão direito a uma indenização de R$ 1,2 mil para cada cavalo entregue. O mesmo valor será dado para aqueles que entregarem as carroças, somando um total de R$ 2,4 mil.

Indenização para os carroceiros cadastrados no censo de Veículo de Tração Animal da Prefeitura do Recife pode chegar a R$ 2,4 mil. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além do dinheiro, os benefícios incluem a cessão de bikes elétricas, vagas de emprego na limpeza urbana do município e crédito popular.



Até o momento, apenas 32 carroceiros se cadastraram no primeiro censo de Veículo de Tração Animal em junho. Desses, 16 demonstraram interesse em receber os benefícios e seis trabalhadores realizaram a entrega voluntária.

Ao todo, foram entregues cinco carroças e seis cavalos, que serão encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA).

No momento desta sexta-feira, três receberam uma bike elétrica, outros dois optaram por vagas de emprego e um escolheu somente a indenização.



Para Aurino Camilo, que trabalhou como carroceiro por 49 anos, é importante obedecer a lei. Agora, ele pretende utilizar a bicicleta elétrica como forma de sustento para não perder o seu emprego.



“Vou receber a indenização de R$ 2,4 mil e uma bicicleta elétrica. Eu concordei porque é lei. Em janeiro vai começar a apreensão dos animais e para não perder tudo, eu me sujeitei a isso”, falou.



Os carroceiros têm até o dia 31 de janeiro de 2026 como data limite para entregarem as carroças e os cavalos. Após a data, a tração animal será totalmente proibida na capital pernambucana.



Segundo Andreza Albuquerque, secretária do Gabinete de Proteção e Defesa Animal, “é um processo de convencimento e de incentivo para que mais condutores aderirem ao programa”.

Andreza Albuquerque, secretária de Gabinete de Defesa e Proteção dos Animais. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para a titular da pasta, ainda existe uma certa resistência por parte dos demais trabalhadores. Por essa razão, a ação pretende proporcionar uma transição segura e apoiar a recolocação dos carroceiros no mercado de trabalho.

A fim de garantir novas fontes de renda para as famílias, o programa também dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho.

Entre as opções disponíveis, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

“A ideia é ampliar o cadastro e permitir que todos tenham acesso aos benefícios, como indenização, emprego direto, crédito popular ou cursos de capacitação. Ninguém vai ficar desamparado”, disse.



Novo censo

Um novo censo de Veículo de Tração Animal será realizado ainda em novembro para os condutores que não se cadastraram, com datas e locais a serem divulgados nos próximos dias.

Aqueles que não aderirem ao novo cadastro, deverão retirar seus animais do território do município até a data limite, sob risco de multa e recolhimento do animal.

