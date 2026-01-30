A- A+

recife Carroceiros protestam por adiamento da lei que proíbe transporte por tração animal no Recife Medida passa a valer a partir deste sábado (31)

O protesto dos representantes do Movimento dos Carroceiros, Charreteiros e Criadores de Pernambuco (Mocca-PE) teve concentração no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, na manhã desta sexta-feira (30).

A princípio, sairia às 8h, mas, em virtude do atraso dos manifestantes, as primeiras carroças saíram por volta das 10h. Cerca de 30 cavalos foram utilizados somente na concentração do movimento.

O objetivo do protesto é pedir a Prefeitura do Recife o adiamento da aplicação da lei municipal 17.918/2013 que proíbe o transporte por tração animal na capital, a fim de dialogar com a gestão. A legislação passa a vigorar a partir deste sábado (31).

Eles cruzam vias importantes da cidade, como Abdias de Carvalho.





Líder do a organização, o carroceiro Eklesiartes José da Silva, de 34 anos, garante que o movimento vai ser pacífico e que as condições impostas pela cidade não garantem a manutenção do sustento deles.

“A gente não concorda com essas imposições. A indenização que eles oferecem [R$ 1.200] também não dá. Alguns carroceiros foram se cadastrar na prefeitura, mas quando souberam dos benefícios que ofereceram, voltaram atrás. Entregar um animal que vale R$ 10 mil e receber R$ 1.200 não existe”, disse ele.

Segurança

Para evitar tumultos e outros transtornos, agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estão posicionados no local e vão acompanhar a manifestação.

O cadastramento que Eklesiartes cita na matéria faz parte do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal. Para participar, os interessados devem entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento nos bairros, por meio do telefone (81) 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666.

O que esse programa inclui?

* Pagamento de indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e cada carroça;

* Acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo por meio do CredPop;

* Encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife;

* Disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Emlurb;

* Disponibilização de veículo alternativo.



Amauri Roque dos Santos, 40, mora na ilha de Joana Bezerra. Ele cria cavalos há mais de 30 anos e atualmente é tutor de Guanabara, que tem 5 anos. O equino é da raça manga larga.

“Essa lei é injusta. É raro eu andar nesse cavalo. Geralmente ando nele uma vez por mês. Meu cavalo é cheio de saúde. Ele vive relinchando e cavando. Não aceitamos essa lei. Eles vão colocar nossos cavalos onde? Eu só uso meu cavalo para montaria. Não é fácil”, comentou ele, emocionado.



Trajeto

Eles cruzaram vias importantes da cidade como Abdias de Carvalho. Na altura do Sport Club do Recife se encontraram com outros trabalhadores de transporte por tração animal, que seguiram pela Benfica.

Posteriormente cruzaram a Avenida Agamenon Magalhães e seguiram pela Conde da Boa Vista. Passaram pelo bairro da Soledade, Rua do Príncipe e Avenida Cruz Cabugá, onde o trânsito ficou lento.

Já na reta final do percurso, fecharam o cruzamento da Rua João Lira com a Avenida Cruz Cabugá, onde eles ocuparam a frente da sede do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), onde vão entregar um requerimento à Promotoria de Direitos Humanos.

“O documento fala sobre a questão do bem-estar animal e sobre a fiscalização das pessoas que estão andando errado. Também aborda uma denúncia sobre a exclusão social que está sendo cometida pela Prefeitura do Recife, porque dizem que têm diálogo com a classe, mas não há diálogo qualquer”, explicou Eklesiartes.



Com a palavra, a Prefeitura do Recife

Por meio de nota, a gestão municipal diz que a proibição da circulação de veículos de tração animal em vias públicas urbanas do Recife foi estabelecida pela Lei nº 17.918/13 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 32.121/19.



A normativa determina a criação de programas de capacitação e treinamento profissional para os trabalhadores, a viabilização de novas atividades econômicas, o desenvolvimento de projetos para a inserção no mercado de trabalho e o cuidado para garantia do bem-estar dos animais.



Essas diretrizes estão sendo seguidas no atual Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado pela gestão municipal em novembro de 2025, quando foram realizados os primeiros pagamentos de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças.

“A Prefeitura do Recife informa que mantém diálogo permanente com os carroceiros, com o objetivo de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria diante das mudanças previstas. Como parte desse processo, foram realizadas duas rodadas de censo, nos meses de junho e dezembro de 2025, com a finalidade de identificar os condutores e inseri-los nos benefícios oferecidos pela gestão municipal. Até o momento, 46 condutores já se cadastraram”, aponta.

