Carroceiros recebem indenizações por carroças e cavalos entregues à prefeitura

Prefeitura paga R$ 1,2 mil por cada animal e veículo entregues voluntariamente

Carroceiros recebem indenizações por carroças e cavalos entregues à prefeituraCarroceiros recebem indenizações por carroças e cavalos entregues à prefeitura - Foto: Wagner Ramos/PCR

Carroceiros do Recife participaram da segunda rodada de pagamento de indenizações pela entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. A ação vai de encontro com a Lei Municipal nº 17.918/13, que proíbe, dentre outras diretrizes, a circulação de veículos de tração animal na cidade.

Na rodada atual, cinco carroceiros aderiram ao programa, e entregaram três cavalos e duas carroças. A prefeitura paga R$ 1,2 mil por cada animal e veículo entregues voluntariamente. Ao todo, 11 pessoas já fizeram a entrega voluntária, o que totaliza cerca de R$ 19 mil pagos em indenizações.

O programa prevê a readequação desses carroceiros ao mercado de trabalho, a oferta de mais de 60 cursos profissionalizantes, dentre outros benefícios. Nessa rodada, dois condutores foram integrados ao quadro profissional da limpeza urbana da cidade e outros dois optaram pelo crédito para a compra de bicicletas elétricas. 

  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Carroceiros recebem indenizações por entrega voluntária de carroças e cavalos à prefeitura. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Alguns carroceiros optaram pela compra de bicicletas elétricas. - Foto: Wagner Ramos/PCR
  • Alguns carroceiros optaram pela compra de bicicletas elétricas. - Foto: Wagner Ramos/PCR
Cavalos recolhidos no Recife
A nova rodada de pagamento das indenizações - a primeira foi em novembro do ano passado - ocorre dias depois de mais uma apreensão de cavalos circulando irregularmente na cidade.

Na última terça-feira (3), a prefeitura já havia noticiado o recolhimento de cinco cavalos, além de duas carroças, sob posse de carroceiros. Os animais estavam sendo conduzidos em via pública, nos bairros do Arruda, Zona Norte da cidade, e Cordeiro e Curado, na Zona Oeste.  

No dia 5 de fevereiro, outros seis cavalos já tinham sido resgatados pela prefeitura. Eles estavam em condições de risco, e foram recolhidos enquanto transitavam em vias públicas nos bairros do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Mangueira, na quarta-feira (4).

Cavalos são resgatados pela prefeitura em situação de risco em ruas do RecifeCavalos são resgatados pela prefeitura em situação de risco em ruas do Recife. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Em ambos casos, os tutores receberam um prazo de reivindicar os animais, os condutores precisam apresentar documentos que comprovem a posse de uma área rural fora da cidade, entre outros requisitos. 

"Caso contrário, os equinos serão colocados para adoção, com as mesmas exigências para os adotantes", completou a prefeitura. 

Os animais foram encaminhados para tratamento veterinário especializado.

Proibição de veículos de tração animal
A lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal, condução de animais com cargas e trânsito montado em vias públicas do Recife, entrou em vigor em 1º de fevereiro.

A proibição gerou grande revolta dos carroceiros que atuam na cidade, que argumentaram que ficariam sem trabalho com a decisão. Eles chegaram, inclusive, a fazer diversos protestos ao longo dos últimos meses.

Em contraponto à insatisfação dos carroceiros, a proibição gerou grande debate da população a respeito dos direitos dos próprios animais. Muito se falou sobre maus-tratos e condições adversas às quais os cavalos estavam submetidos dia após dia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como participar
Quem ainda não se cadastrou no Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal deve entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento pelo telefone (81) 3355-1670 ou WhatsApp 99215-166.

